Pritisk na Turčijo: ZDA uvajajo višje carine na uvoz jekla in aluminija RTV Slovenija ZDA so uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije. Carine na jeklo bodo po novem 50-odstotne, na aluminij pa 20-odstotne. Predsednik Donald Trump tako izvaja dodaten pritisk na Ankaro.

