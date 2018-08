Ob pomoči italijanskih varnostnih organov so slovenski policisti prijeli moškega, ki je prejšnji ponedeljek z ukradenim vozilom bežal pred policijo. Gre za 19-letnega Poljaka, ki so ga še isti dan prijeli zaradi kraje kolesa v italijanskem Gradežu. Predali so ga slovenskim organom, ki so ga odpeljali v pripor, na sodišču pa ga čaka kazenski pregon.