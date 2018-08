Peterica intelektualcev z alternativnima predlogoma nove vlade Primorske novice Peterica intelektualcev je pred petkovim glasovanjem o Marjanu Šarcu za mandatarja na poslance in javnost naslovila odprto pismo, v katerem podaja alternativna predloga oblikovanja nove vlade. Predlaga dve različici velike razvojne koalicije in reformne vlade, ki bi jo koordinirala politično nevtralna oseba, v njej pa bi bili tudi SDS in NSi. Odprto pismo so podpisali Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Romana Jordan, Matej Avbelj in Tomaž Zalaznik.

