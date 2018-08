»Onkraj razumnega dvoma je, da ta vlada ne bo stabilna, uravnotežena, razvojna in reformna. Žal bo politično pristranska, retrogradna, reformno, razvojno in projektno neučinkovita ter po večinskih ocenah političnih poznavalcev kratkotrajna.« Te besede so ta teden v svojem pismu zapisali dolgoletni podporniki SDS in Janeza Janše, Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Romana Jordan, Matej Avbelj in Tomaž Zalaznik.