Danes zaradi praznika možni zastoji SiOL.net Današnji praznični dan bo veliko ljudi izkoristilo za obisk morja, gora in drugih izletnih točk. Marijino vnebozetje praznujejo tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Švici in na Poljskem. Zaradi tega se pričakuje zgoščen promet po Sloveniji in sosednjih državah, prav tako pa tudi na mejnih prehodih.

