Do leta 2020 bodo obnovili 28 viaduktov Primorske novice Na slovenskem avtocestnem omrežju ni tako starih viaduktov in drugih premostitvenih objektov, kot je bil viadukt Morandi v Genovi, po katerem je promet stekel leta 1967. Vendar viadukta Ravbarkomanda in Verd po starosti ne zaostajata veliko, saj je bil del primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno zgrajen med leti 1970-1972. Dars do leta 2020 načrtuje obnovitvena dela na 58 premostitvenih objektih, od katerih je 28 viaduktov.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni DARS

Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Matej Tonin

Rok Kronaveter

Darko Milanič