Dars je objavil posnetek domačinke, ki je v soboto dopoldan, kot je razvidno z datuma, na avtocesti pri Novem mestu – vozila je v smeri Ljubljane – polkrožno obrnila in v nasprotno smer vozila do približno šest kilometrov oddaljenega postajališča. Tam je spet polkrožno obrnila na uvoz do bencinskega servisa. preberite več » ...