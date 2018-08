Nenadni sestanek Merklove in Putina v Berlinu topnews.si Po besedah tiskovnega predstavnika nemške vlade Stefana Seberta se bosta nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin na sobotnem sestanku v Berlinu pogovarjala o situaciji v Siriji in na vzhodu Ukrajine, kot tudi o sporih glede izgradnje plinovoda Severni tok 2. Ameriški eksperti menijo, da bi lahko cilj pogovorov med drugim utegnil biti […]

Oglasi