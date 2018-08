Merklova in Putin sta se pogovarjala tri ure. Gre za utrjevanje nemško-ruskega zavezništva proti ZDA Demokracija Nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin sta se v soboto več kot tri ure pogovarjala o rešitvi kriz v Siriji in Ukrajini, podrobnejše vsebine pogovorov za zaprtimi vrati pa po srečanju nista razkrila. Po pogovorih na gradu Meseberg pri Berlinu je Putin v soboto zvečer odpotoval v Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

