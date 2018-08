Sampdoria in Genoa po tragediji v Genovi zaprosili za prestavitev tekem 1. kroga RTV Slovenija Tekmi 1. kroga italijanskega prvenstva med Sampdorio in Fiorentino ter Milanom in Genoo sta prestavljeni zaradi zrušitve avtocestnega viadukta v Genovi, v katerem je umrlo najmanj 39 ljudi.

Sorodno





























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Dejan Židan

Matjaž Han

Franjo Bobinac