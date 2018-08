Autostrade obljubil pol milijarde evrov za žrtve in mesto Genovo Reporter Italijansko podjetje Autostrade per l'Italia, ki upravlja z odsekom avtoceste pri Genovi, kjer se je v torek porušil viadukt Morandi, bo oblikovalo posebna sklada za pokritje nujnih potreb žrtev in mesta, skupno bo šlo za pol milijarde evrov. Število žrte

Sorodno











































































Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Janja Garnbret

Miro Cerar

Rok Štraus