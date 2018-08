Ceste v Furlaniji Julijski krajini so pod nadzorom in brez posebnosti RTV Slovenija Gasilci so po smrtonosnem zrušenju viadukta v Genovi morali zaradi nenavadnih zvokov začasno prekiniti delo. V Furlaniji - Julijski krajini so razmere pod nenehnim nadzorom.

Sorodno



























Oglasi