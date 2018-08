Autostrade: V 8 mesecih bomo obnovili viadukt. Vlada: Ne sprejemamo miloščine 24ur.com Zrušenje viadukta Morandi je po najnovejših informacijah terjalo 43 smrtnih žrtev. Podjetje Autostrade per I’Italia, ki zavrača odgovornost za tragedijo, je napovedalo vzpostavitev dveh skladov, in sicer enega za žrtve in njihove družine ter drugega za obnovo in potrebe mesta Genova. Italijanske oblasti pa kljub temu nadaljujejo s postopkom odvzema koncesije.

