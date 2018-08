Umrla legendarna Aretha Franklin razglej.se Za posledicami raka na trebušni slinavki je na svojem domu v Detroitu umrla svetovna glasbena ikona Aretha Franklin. Stara je bila 76 let. V karieri dolgi več desetletij je nanizala mnoge uspešnice, kot so Respect in A Natural Woman. O njenem slabem stanju je v ponedeljek na spletni strani Showbiz 411 sporočil družinski prijatelj in […]

