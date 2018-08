“Glas, ki je dal Ameriki dušo in srce” Primorske novice Zapela je na pogrebu Martina Luthra Kinga ml. in ob inavguraciji treh ameriških predsednikov Jimmyja Carterja, Billa Clinotona in Baracka Obame. Pravijo, da je bila “glas, ki je dal Ameriki dušo in srce”. Njeno predelavo skladbe Otisa Reedinga Respect so vzeli za svojo feministke in borci za človekove pravice. Kraljica soula Aretha Franklin se je poslovila včeraj, imela je 76. let.

