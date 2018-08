"Vlada ne more biti stabilna oziroma nestabilna zaradi števila strank, ki jo tvorijo, temveč je pogojena z delom ljudi, ki imajo funkcije v vladi. Vsak v prihodnji vladi bo imel svojo nalogo in odgovornost - za to namreč gre, za prevzemanje odgovornosti," je v nagovoru Državnemu zboru dejal kandidat za predsednika vlade Marjan Šarec.