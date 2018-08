Kaj se v Sloveniji dogaja z delavci? 24ur.com Slovenija je dobila novega mandatarja, ki obljublja marsikaj. Šarec se je ob zaprisegi zahvalil za podporo in dejal, da bo namenil vse moči za to, da bo bolje vsem in ne samo posameznikom. A številnim v Sloveniji ni lahko: danes bi radi bodoče in sedanje politike spomnili na nekatere, ki jih je rast zaobšla.

