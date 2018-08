Tudi Jeseničani začeli zmagovito Sportal Oba največja slovenska hokejska tekmeca sta v petek prišla do pripravljalnih zmag. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na turnirju štirih narodov v Kapfenbergu vknjižili še drugo zmago. S 3:2 so premagali švicarskega tretjeligaša Seewen. Danes se bodo z Romuni udarili za prvo mesto. Člani HDD Sij Acroni Jesenice pa so na prvem testu pred novo sezono doma s 6:4 premagali člana Erste lige Fehérvári Titánok.

