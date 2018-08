Olimpija po hudi bitki osvojila turnir pri sosedih Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija so zmagovalci turnirja štirih narodov v Kapfenbergu vknjižili drugo. Po zmagah nad gostiteljem in švicarskim Seewnom so na tekmi za prvo mesto v soboto po podaljšku s 7:6 premagali še romunski Brasov. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na prvem testu pred novo sezono v petek doma s 6:4 premagali člana Erste lige Fehérvári Titánok.

Sorodno







Oglasi