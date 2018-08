Mišo Brečko: Olimpija ali Maribor? Jutri bomo pametnejši. Sportal Nekdanji slovenski reprezentant Mišo Brečko je že nekaj mesecev brez kluba. Z družino se je iz Nemčije preselil v Ljubljano, kjer vsakodnevno trenira in ohranja pripravljenost, a še ne ve, kje bo nadaljeval kariero. V nedeljo bi se lahko odpravil v Stožice in si ogledal večni derbi, na katerem bo nastopilo kar nekaj njegovih nekdanjih reprezentančnih soigralcev. ''To bo lepa kulisa, sploh za slovenske razmere,'' se veseli spektakla.

Sorodno































































































































Oglasi