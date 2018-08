Ker je Ljubljančan, ki nosi v srcu Maribor Sportal Najprej Jan Mlakar, nato Amir Dervišević, za konec še Dino Hotić. Povrh vsega pa je še Jasmin Handanović ubranil 11-metrovko in znova zaklenil vijolična vrata. Kdo bi si mislil, da bo pot do visoke zmage Maribora v Stožicah tlakoval ravno poker rojenih Ljubljančanov, ki so prizadejali Olimpiji bolečo zaušnico (3:0) in ji pobegnili na lestvici za kar osem točk.

