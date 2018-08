Želite zastonj na tekmo Olimpije in Spartaka? Nič lažjega! Sportal Če si želite brezplačno ogledati jutrišnji zgodovinski obračun med NK Olimpija in Spartakom iz Trnave, nam do jutri, 23. avgusta 2018 do 10.00, v spodnjem obrazcu pošljite elektronsko sporočilo s svojimi osebnimi podatki. 20 vstopnic za ogled tekme bomo razdelili med deset srečnežev (10 x 2 vstopnici).

