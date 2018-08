Pri Olimpiji prižgali rumeni alarm, Maribor proti najslabšemu Sportal Prvoligaški klubi se bodo konec tedna potegovali za točke v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije. V soboto bosta skušala prednost domačega igrišča izkoristiti Rudar in Krško, v nedeljo pa se bo prvoligaško dogajanje preselilo v Mursko Soboto, Domžale in Maribor, kjer bodo vodilne vijolice pričakale zadnjeuvrščene Celjane. Derbi kroga pripada sosedskemu obračunu med Domžalami in Olimpijo.

