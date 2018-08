Nekdanji dragulj Hajduka in evropskega nogometa na Štajerskem #video Sportal Nogometni klub Aluminij je sklenil dogovor s španskim klubom Gimnastic Tarragona, ki bo Kidričanom do konca sezone 2018/19 posodil 22-letnega Hrvata z albanskim potnim listom Elvirja Malokuja. Nekdanji up splitskega Hajduka je svojčas spadal med najbolj obetavne najstnike v napadu na tem delu sveta.

Sorodno

























































































































































































































Oglasi Omenjeni Albanija

Hrvaška

Italija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Miro Cerar

Aljaž Bedene

Milan Mandarić