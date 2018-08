Poteza, ki slovenskemu kapetanu ne služi v čast #video Sportal Kako so se konec tedna odrezali slovenski nogometaši in trenerji, ki si služijo kruh v tujini? Slaviša Stojanović je zadržal vodilni položaj v Bolgariji, na Hrvaškem pa ga bo danes skušal posnemati Matjaž Kek. Jan Oblak je Atleticu z izjemno predstavo pomagal do prve zmage v prvenstvu, Roman Bezjak je zadel v polno na Poljskem, Bojan Jokić pa je v Rusiji izgubil živce in prejel rdeči karton.

