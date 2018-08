Lyon tekmo brez gledalcev Sportal Iz nogometnega kluba Lyon so sporočili, da bodo dobili kazen Evropske nogometne zveze (Uefa) in bodo morali eno tekmo odigrati brez gledalcev. Razlog za to datira v marec, ko so njihovi navijači pred tekmo 1/8 finala evropske lige proti CSKA poskrbeli za številne incidente in tudi obračun s policijo.

