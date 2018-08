Selektor napovedal, da bo šel na zmago vedno in povsod Sportal Slovenska nogometna reprezentanca bo kmalu začela z obveznostmi v novoustanovljeni ligi narodov. Prvi tekmi v tem tekmovanju Slovenijo čakata 6. in 9. septembra, in sicer doma proti Bolgariji in v gosteh na Cipru. Selektor Tomaž Kavčič bo seznam igralcev obelodanil sredi prihodnjega tedna, pravi pa, da bodo na vsako tekmo šli z željo po zmagi.

