Green Dragons poskrbeli za višjo od Viol Sportal Nedeljski večni derbi v Stožicah je razveselil navijače Maribor, ki so proslavljali zmago vijolic nad Olimpijo (3:0). Največja slovenska tekmeca je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev doletela finančna kazen. Njuni navijači so pridelali za več kot 4.000 evrov kazni, kanček globje pa bodo morali seči Ljubljančani.

Sorodno





















































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Dejan Židan

Jože Tanko

Franc Jurša