Lov na Dravo, kraljico zadetkov Sportal V 4. krogu druge nogometne lige bo največje pozornosti deležen vodilni trojček. Drava, Nafta in Bravo so do zdaj zbrali maksimalnih devet točk, ta konec tedna pa jih čakajo različne težavne naloge. Vodilni Ptujčani bodo v najstarejšem slovenskem mestu pričakali Dob, Bravo, bodoči tekmec NK Maribor v pokalu, bo v Ljubljani gostil Bilje, Lendavčani pa se bodo odpravili na prekmurski spopad v Beltince.

Sorodno











































































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Ciril Zlobec

Samo Fakin

Kevin Kampl