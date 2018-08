Danes bomo dobili odgovor, koliko Slovencev bo v ligi prvakov Sportal Danes in jutri bomo v ligi prvakov dobili vse udeležence skupinskega dela lige prvakov. Jan Oblak (Atletico), Jaka Bijol (CSKA Moskva) in Samir Handanović (Inter) so si ga zagotovili že po dobrih uvrstitvah v domačih prvenstvih, v igri za to prestižno vstopnico pa sta še Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb). Veliko težje delo ima prvi, saj bodo Kijevčani doma lovili d...

