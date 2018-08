Uefa razmišlja o ponovni oživitvi pokalnega tekmovanja Sportal Evropska nogometna zveza (Uefa) razmišlja po ponovni poživitvi evropskega pokala, ki bi bilo tretje klubsko tekmovanje na stari celini poleg lige prvakov in evropske lige, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Uefa je ob tem dodala, da so ta razmišljanja šele v razvojni fazi in bo o tem komisija za klubska tekmovanja Uefe šele razpravljala.

