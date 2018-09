Kek utišal Dinamo z evrogolom, dobra in slaba novica za Iličića #video Sportal Kako so se še zadnjič pred reprezentančnim premorom odrezali slovenski nogometaši in trenerji, ki si služijo kruh v tujini? Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je v Bolgariji zmagal že petič zapored, Matjaž Kek je z Rijeko v Zagrebu prekrižal načrte favoriziranemu Dinamu, "poškodovani" reprezentant Jan Oblak je z Atleticom izkusil prvi poraz v tej sezoni v Španiji, Benjamin Verbič je pr...

