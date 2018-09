V živo: Bo Handanović z Interjem prišel do prve zmage? Sportal Z obračunom med Milanom in Romo se je v petek začel tretji krog italijanskega prvenstva. Patrick Cutrone je zadel v 95. minuti in Milančanom priboril prve točke in zmago sezone. Ostala srečanja tretjega kroga bodo na sporedu v soboto in nedeljo, ko bodo na igrišče stopili tudi Slovenci v italijanski ligi.

Sorodno







Oglasi