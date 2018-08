Nica proti Lyonu do prve zmage v prvenstvu Sportal Nogometaši Lyona in Nice so odprli četrti krog francoskega prvenstva. Edini zadetek za prvo zmago Nice v tej sezoni je v 50. minuti zabil Allan Saint-Maximin. Lyon je tako doživel prvi poraz v novi sezoni.

