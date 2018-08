Ronaldo jezen, ker iz rok Čeferina ni dobil nagrade. "To je sramota!" Sportal Včeraj so v Monaku pri Uefi ob žrebu skupin nogometne lige prvakov za novo sezono podelili tudi nagrade najboljšim v prejšnji sezoni. Pred Cristianom Ronaldom je bil izbran njegov donedavni soigralec iz madridskega Reala Luka Modrić, zaradi česar je bil Portugalec tako razočaran, da na prireditev ni prišel. Njegov agent je ogorčen, javili pa so se tudi pri Juventusu.

