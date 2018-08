Samo želja in en gol Olimpije premalo za evropsko ligo Sportal Nogometaši Olimpije so v povratni tekmi 4., zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh igrali neodločeno s Spartakom Trnavo 1:1 (1:1). Ljubljančani se niso uvrstili v skupinski del evropske lige, potem ko so prvo tekmo doma izgubili z 0:2.

