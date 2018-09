Messi prvič po 11 letih ostal brez nominacije! Sportal Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, njegov nekdanji klubski kolega v Real Madridu in kapetan hrvaška reprezentance Luka Modrić ter najboljši igralec Liverpoola in Egipta v zadnji sezoni Mohamed Salah so finalisti v izboru za najboljšega nogometaša leta po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Odločitev o zmagovalcu bo znana 24. septembra.

