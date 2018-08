Kdo je tu nor? Atleti skoraj sočasno poslali opravičilo o poškodbi Oblaka ter video s treninga 24ur.com Selektor reprezentance Tomaž Kavčič je pred dnevi predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah lige narodov proti Bolgariji in Cipru. Na seznamu ni vratarja Jana Oblaka. Medtem je madridski Atletico, ki je na zvezo poslal zdravniško potrdilo o Oblakovi poškodbi, skoraj sočasno v orbito poslal posnetek, kako Škoifjeločan pridno in brez težav trenira ...

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni Bolgarija

Ciper

Jan Oblak

Tomaž Kavčič Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Jan Oblak

Boštjan Nachbar

Sani Bečirovič