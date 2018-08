Glavobol za selektorja, z Josipom Iličićem še naprej ne kaže dobro Sportal Danes Atalanta začenja z novo sezono italijanskega prvenstva. Njen trener Gian Piero Gasperini je upal, da bo pred to tekmo vsaj na treningih dočakal enega svojih najboljših nogometašev Josipa Iličiča, a se to ni zgodilo. Nasprotno, slovenski reprezentant še naprej v bolnici, kar verjetno pomeni tudi to, da ga na naslednji reprezentančni akciji ne bo zraven.

