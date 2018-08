Fužinar in Tabor za drugoligaške točke že danes Sportal Tretji krog v drugi nogometni ligi se bo začel že danes, ko sta bosta na Koroškem spopadla ravenski Fužinar in Tabor iz Sežane. Večina tekem bo odigranih v soboto. Ljubljanski Bravo se odpravlja v Brežice, v Biljah se bosta spopadla novopečena drugoligaša, Nafta bo skušala zadržati zmagovalni niz proti Brdam. V zadnji tekmi se bosta v derbiju kroga udarili Rogaška in Drava, ki sta v začetnem delu ...

