Jan Oblak bo prvi povedal, kaj je zakuhal Florentino Perez SiOL.net Kakšen bo Real brez Cristiana Ronalda in Zinedina Zidana? To je vprašanje, ki si ga v zadnjih tednih zastavljajo navijači evropskega prvaka zadnjih treh let, Reala. Prvi odgovor bodo dobili že danes zvečer ob 21. uri, ko Madridčane v Talinu čaka obračun za evropski superpokal med zmagovalcema lige prvakov in lige Europa proti mestnemu tekmecu Atleticu, pri katerem bo vrata branil Jan Oblak.

