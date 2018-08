Ganljiva zgodba vratarja iz fužinskega geta, ki je odraščal brez očeta Sportal Kako trde in neizprosne so lahko poti, ki vodijo do nogometnega uspeha, izkazuje primer Dejana Milića. Prvi vratar in kapetan Domžal je imel težko otroštvo, polno družinskih stisk in skušnjav, ko bi ga lahko družba v Fužinah povlekla na kriva pota. Oče ga je zapustil pri osmih letih, zato je odraščal hitreje od vrstnikov. In uspelo mu je. Danes je kapetan Domžal in eden od najboljših vratarjev v Sloveniji.

Sorodno



































































































































































Oglasi