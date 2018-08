Še zadnje dejanje: Rudar ali Mura? #video Sportal Maribor v domačem prvenstvu ne popušča in drži prednost pred zasledovalci. V 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije je pred domačimi gledalci s kar 5:0 premagal Gorico, prve zmage so se v Kranju razveselili tudi pri Olimpiji (4:0), na zmagovalne tirnice pa so se na obračunu z Aluminijem (3:1) vrnile tudi Domžale. Ob 18. uri se bosta v zadnji tekmi kroga za točke pomerila Rudar in Mura.

