Igralke ljubljanske Olimpije so s porazom končale nastope v kvalifikacijah za nogometno ligo prvakinj. Potem ko so uvodoma izgubile proti Minsku z 0:6, nato pa z enakim izidom še proti Somatiu Barceloni, so danes turnir v Ljubljani zaključile s porazom 0:1 (0:0) proti Slovanu iz Bratislave.



