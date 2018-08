Javil se je Ronaldo in razveselil milijone navijačev po vsem svetu Sportal Nekoč najboljši nogometaš na svetu, Brazilec Ronaldo, je zapustil bolnišnico na Ibizi, kjer je – ne zaradi pljučnice, kot so predvidevali najprej, ampak zaradi hude gripe - pristal v nedeljo in številnim oboževalcem sporočil, da se počuti dobro.

