Kakšna nedelja: Maribor s petardo odpihnil Gorico, oddahnila si je tudi Olimpija! #video Sportal Nogometaši Olimpije so v 4. krogu Prve Lige Telekom Slovenije le prišli do prve zmage. V Kranju so napolnili mrežo Triglava (4:0). Še višje zmage se je veselil vodilni Maribor, ki se je v Ljudskem vrtu s 5:0 poigral z Gorico. Nedeljski program se je končal v Domžalah, kjer so domači s 3:1 premagali Aluminij in se utrdili na drugem mestu.

Sorodno

















































































































Oglasi Omenjeni Kranj

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Sašo Bertoncelj

Borut Pahor

Dejan Židan