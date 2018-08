Kdo je poskrbel za najlepši gol in najlepšo obrambo? Glasujte! Sportal Za nami je četrti krog Prve lige Telekom Slovenije, v katerem so strelci poskrbeli za kar 20 zadetkov. Na tekmo so v povprečju padli kar štirje, tako je konkurenca med tistimi, ki veljajo za najlepše, ogromna. Izberete lahko tudi najlepšo obrambo kroga, obenem pa si ogledate vse zadetke, ki so pretekli konec tedna padli na prvoligaških zelenicah.

