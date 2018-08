Inšpektorji nad stojnice s sadjem: največ prevar pri špargljih in češnjah RTV Slovenija Uprava za varno hrano, tretje leto zapored, izvedla poseben nadzor nad 195 zavezanci, ki so prodajali sveže sadje in zelenjavo. Pri enem so se odločili odvzeti stojnico, tehtnico in blago.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Srečko Katanec

Miro Cerar

Andreja Klepač

Luka Dončić