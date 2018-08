Đoković po dveh urah in pol izločil Čilića Sportal Na turnirju serije masters v Cincinnatiju so v noči na nedeljo na sporedu polfinalni dvoboji. Srb Novak Đoković je v uvodnem polfinalu po dveh urah in 32 minutah v sosedskem obračunu premagal Hrvata Marina Čilića. Pri dekletih se je v finale prebila Nizozemka Kiki Bertens.

