Đoković in Federer za krono Cincinnatija, Srb lahko spiše zgodovino SiOL.net Na turnirju serije masters v Cincinnatiju se bosta v finalu udarila Novak Đoković in Roger Federer, ki je napredoval po predajo Belgijca Davida Goffina. Srb lahko postane prvi teniški igralec z zmago na vseh devetih turnirjih serije masters, manjka mu le še Cincinnati, na katerem je Švicar slavil že sedemkrat. V ženskem finalu spopad Simone Halep in Kiki Bertens.

